Археологи нашли руины взорванного храма в парке в центре Москвы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Археологи обнаружили руины храма конца XIX века при благоустройстве парка в центре Москвы, сообщает официальный сайт мэра столицы в четверг.

Церковь Трех Святителей на территории Новослободского парка относилась к ансамблю Скорбященского женского монастыря. Храм строился по проекту архитектора Петра Виноградова, а в 30-е годы прошлого века был снесен. На строительных остатках построили танцевальную площадку, а позднее - летнюю эстраду.

"Здесь обнаружили конструктивные элементы здания. Например, опорный столб и часть алтарной преграды. Особый археологический интерес представляет собой уцелевшая часть стены церкви с фрагментом мозаики, на которой по очертаниям угадываются крылья ангела", - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что исследования церкви сейчас продолжаются. На ее месте археологи также нашли кусок металлической оковки двери, фрагменты мозаики, кирпичи с клеймами, монета номиналом 20 копеек 1880 года и нательный металлический крестик. Эти артефакты после изучения пополнят коллекции столичных музеев.