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Москва

Школьник погиб от удара током в заброшенном подмосковном лагере

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Следователи в Ступинском районе проводят проверку по факту смерти подростка от удара электрическим током, сообщает сайт ГСУ СКР по Московской области.

"1 августа вечером в правоохранительные органы Ступинского района поступила информация, что в результате поражения электрическим током на подстанции около заброшенного оздоровительного лагеря "Русская сказка" вблизи д. Грызлово скончался 14-летний школьник", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пять несовершеннолетних, находясь на территории заброшенного лагеря, зашли внутрь подстанции, где одного из них ударило током.

По факту случившегося следственный отдел по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области проводит проверку.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся опросы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в областном главке СКР.

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