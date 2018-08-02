Распределено бесплатное эфирное время для кандидатов в мэры Москвы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком утвердил графики бесплатного эфирного времени для кандидатов в мэры Москвы.

В среду прошла жеребьёвка по распределению бесплатного эфирного времени. "Мы предоставляем кандидатам 300 минут бесплатного эфирного времени на двух городских телеканалах ("Москва 24" и "Москва Доверие") и двух радиоканалах ("Радио Москвы" и "Москва ФМ"). На каждого кандидата будет приходиться по одному часу бесплатного эфирного времени на каждом ресурсе", - сообщил накануне член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, первая половина бесплатного эфирного времени предоставляется для проведения совместных агитационных мероприятий, вторая - для агитационных роликов.

Также в среду кандидаты в ходе жеребьёвки определили даты встреч с избирателями в бесплатных помещениях, которые они смогут проводить с 20 августа по 7 сентября в каждом административном округе столицы.

Кандидатами в мэры Москвы зарегистрированы пять человек, выборы состоятся 9 сентября.