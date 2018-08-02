Пять человек госпитализировали в Подмосковье из-за жары

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Более 10 обращений жителей к медикам из-за жаркой погоды зафиксировано в Подмосковье за неделю, пять человек госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"В период с 25 июля по 2 августа в Московской области зафиксировано 14 случаев обращения жителей в медучреждения Московской области из-за жары. Пять пациентов были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще троим помощь была оказана по месту обращения, шесть обратившихся от госпитализации отказались.

Как сообщалось, 1 августа Гидрометцентр России объявлял в столичном регионе предпоследний - "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары. 2 и 3 августа был объявлен "желтый" уровень опасности. В четверг температура воздуха в столичном регионе достигала 30-32 градусов. В пятницу, 3 августа, в Москве и Подмосковье ожидается до 30 градусов при малооблачной и сухой погоде.

Самым жарким днем 2018 года пока оказалось 28 июля, когда воздух на базовой московской метеостанции (ВДНХ) прогрелая до 31,1 градуса.