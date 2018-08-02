Движение в Москве в субботу ограничат из-за велопарада

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Госавтоинспекция Москвы сообщила об ограничении движения в субботу в центре города в связи с проведением ночного велопарада.

"В связи с подготовкой и проведением 4 августа 2018 года в городе Москве "Ночного велопарада" будет ограничено движение транспорта в центральной части города", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной ГАИ.

С 17:00 4 августа будет ограничено движение на время сбора и старта колонны на Суворовской площади, с 23:00 до окончания велопарада - на Болотной площади.

"С 22:30 4 августа сотрудники Госавтоинспекции Москвы ограничат движение транспорта по маршруту следования колонны велосипедистов: по Суворовской площади, Самотёчной и Садовой-Самотёчной улицам, Цветному, Петровскому, Страстному, Тверскому и Никитскому бульварам, по улицам Новый Арбат, Хамовнический Вал, Охотный Ряд и Моховой и Театральному проезду. Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Фрунзенской, Пречистенской и Кремлевской набережным, Новой площади и Старой площади, улице Варварке, Большому Москворецкому мосту, Болотной улице и Болотной площади",- отметили в пресс-службе.

Открывать движение будут по мере прохождения велоколонны, добавили там.

"Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС", - сказали в ведомстве.