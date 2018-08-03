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Москва

В движении электричек Горьковского направления МЖД произошел сбой

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) утром в пятницу, сообщает пресс-служба МЖД.

"Сегодня в 7:04 на перегоне Купавна - Железнодорожная Горьковского направления Московской железной дороги был травмирован человек, который переходил железную дорогу перед приближающимся пригородным поездом в несанкционированном месте", - говорится в сообщении.

Машинист поезда, следовавшего по маршруту Павловский Посад - Москва, применил экстренное торможение, подал звуковые и световые сигналы, однако расстояние было недостаточным для полной остановки состава. "Избежать травмирования не удалось", - отмечают в МЖД.

К месту происшествия были вызваны экстренные службы. Вынужденная остановка электрички отразилась на графике движения других поездов Горьковского направления в сторону Москвы.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, в настоящий момент электрички еще следуют с увеличенным интервалом.

Состояние пострадавшего в МЖД не уточняют.

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Теги: Московская область, МЖД

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