Подросток погиб при утреннем инциденте на Горьковском направлении МЖД

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку по факту гибели 17-летнего юноши под колесами поезда в районе станции Купавна на Горьковском направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.

В сообщении говорится, что инцидент произошел около 7:20 на тридцатом километре главного пути станции Купавна. По предварительным данным, несовершеннолетний перебегал железнодорожные пути в неустановленном месте.

Ранее в пресс-службе МЖД сообщили, что в пятницу утром на перегоне Купавна - Железнодорожная Горьковского направления МЖД был травмирован человек, который переходил железную дорогу перед приближающимся пригородным поездом в неположенном месте. В результате несколько пригородных поездов проследовали по маршруту с увеличенным интервалом. Несколько поездов сняли с рейсов.