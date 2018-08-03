Прокуратура Москвы проверит органы опеки после убийства сестрами своего отца

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Начата прокурорская проверка в отношении органов опеки и других ведомств в связи с убийством отца тремя сестрами Хачатурян, одна из которых - несовершеннолетняя.

"Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства органами и учреждениями системы профилактики по соблюдению прав несовершеннолетнего ребенка после убийства сестрами Хачатурян своего отца", - сказала "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она также отметила, что "результаты расследования уголовного дела, возбужденного в связи с убийством, находятся на контроле в прокуратуре города".

Останкинский суд Москвы до 28 сентября арестовал трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, который, по утверждениям девушек, мучил их.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны трое дочерей потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. В настоящее время сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

Как сообщил агентству ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, сестер, скорее всего, поместят в "женское" СИЗО-6.

По его словам, девушки рассказали правозащитникам, что "отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал". Кроме того, отметил Мельников, сестры "говорят, что отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, фактически использовал их как рабынь".