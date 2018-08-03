Осужденный экс-гендиректор КБ им. Кошкина арестован по очередному делу о растрате

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под арест бывшего генерального директора Конструкторского бюро автоматических линий имени Кошкина (КБАЛ) Николая Масляева, обвиняемого в растрате более 162 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия обосновано и подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Масляева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 октября 2018 года", - огласил решение судья Алексей Криворучко.

Масляеву инкриминируется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В мае 2017 года он был осужден Тверским судом за аналогичное преступление к четыре годам колонии общего режима, приговор вступил в законную силу.

Речь идет об обстоятельствах, "связанных с совершением сделок внешнеэкономического характера, в том числе с Венесуэлой, в ходе которых в период с 2007 по 2013 годы на валютный счет конструкторского бюро были перечислены более 76 млн долларов США, что в рублевом эквиваленте составило сумму более 2 млрд рублей", следует из материалов.

После получения указанных средств, Маслявым "за счет средств, поступивших от "Рособоронэкспорта", были заключены свыше 50 договоров на сумму не менее 182 млн рублей для выполнения работ и приобретения различных услуг и товаров", говорится в деле. Согласно материалам, в 2017 году аудиторская проверка "Ростеха" установила, что 162 млн рублей из 182 экс-гендиректор КБАЛ и неустановленные лица израсходовали нерационально.

В ходе заседания следователь пояснил, что просит заключить Масляева под арест в Москве для проведения следственных действий, поскольку, находясь в колонии Кировской области, где обвиняемый отбывает наказание по первому приговору, тот может попросить об условно-досрочном освобождении и, в случае удовлетворения ходатайства, скрыться.

Сам Масляев категорически возражал против нового ареста. По его словам, просить об УДО он не собирается, так как не признавал и не признает вину по первому делу. Говоря об обстоятельствах второго дела, обвиняемый подчеркнул, что считает его "оговором". "Постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого считаю оговором в части моего умысла и корыстных целей, касающихся перечисленных здесь 13 договоров и прочих, так как почти все договора по закупке услуг осуществлены за счет средств от аренды и другой деятельности, не связанной с поставкой оборудования и другого имущества в Венесуэлу", - сказал Масляев.

Он добавил, что "поставки осуществлялись через комиссионера "Рособоронэкспорт" по реестру, который утверждался первым заместителем "Рособоронэкспорта".

Согласно информации на сайте КБАЛ, предприятие входит в структуру госкорпорации "Ростех". Основные сферы его деятельности, в частности: создание технологий и специальных высокотехнологичных машин и оборудования для производств изготовления и утилизации патронов стрелкового оружия, создание производств для изготовления и утилизации патронов стрелкового оружия по контрактам с зарубежными странами в рамках Военно-технического сотрудничества (ВТС).