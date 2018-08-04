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Москва

Центральные улицы Москвы перекроют на время ночного велопарада

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В связи с проведением в ночь на 5 августа велопарада, в котором ожидается участие порядка 20 тыс. человек, с 22:30 субботы для движения транспорта будут перекрыты десятки улиц, сообщили "Интерфакс" в Центре организации дорожного движения столицы.

"С 22:30 и до окончания прохождения велоколонны для движения автомобилей закроют Суворовскую площадь, Самотечную, Садово-Самотёчную улицы, Цветной, Петровский, Страстной, Тверской и Никитские бульвары, Новый Арбат, Смоленскую, Ростовскую, Саввинскую, Новодевичью набережные, Хамовнический вал, Фрунзенскую, Пречистенскую и Кремлевскую набережные, Моховую, Охотный Ряд, Театральный проезд, Новую и Старую площади, Варварку, Большой Москворецкий мост, Болотную улицу и Болотную площадь", - уточнил собеседник агентства.

В связи с перекрытиями также временно изменится режим работы ряда маршрутов наземного общественного транспорта.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что протяжённость маршрута ночного велопарада составит около 20 км от Суворовской площади до Болотной.

"Московский велопарад - это не гонка, средняя скорость потока не превысит 15-16 км/ч, поэтому принять участие в заезде могут все желающие, независимо от возраста и физической подготовки. Тип велосипеда также не имеет значения, единственное обязательное требование ко всем велосипедам участников - наличие переднего и заднего фонарей", - сказал собеседник "Интерфакса".

Он также сообщил, что на всех направлениях пригородного сообщения до 23:00 5 августа пассажиры смогут провезти велосипеды бесплатно, для чего необходимо получить специальный бесплатный билет для прохода через турникет в кассе вокзала.

Кроме того, городская велопрокат "Велобайк" предоставит скидки участникам ночного велопарада.

Нынешний ночной велопарад станет четвертым в истории Москвы.

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