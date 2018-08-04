Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью вдвое превысил допустимую норму

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Измерительная станция, установленная в столичном районе Печатники, в ночь на субботу зафиксировала повышенный уровень сероводорода, сообщает ГПБУ "Мосэкомониторинг".

По данным наблюдений, содержание вредного вещества около 5:00 по Москве вдвое превысило допустимую норму.

Предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода в атмосферном воздухе (ПДК м.р.) установлена в России на уровне 0,008 мг/м3. В Печатниках ночью было отмечено 0,0157 мг/м3.

Ранее Росгидромет сообщал о повышенных концентрациях формальдегида в атмосферном воздухе столицы с 1 по 3 августа на фоне жары.