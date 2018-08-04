На ликвидацию борщевика в Подмосковье потребуется не менее трех лет

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Свыше 50 млн руб. планируют выделить власти Подмосковья в этом году, чтобы субсидировать собственникам затраты на борьбу с опасным сорняком - борщевиком Сосновского, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

"Мы приняли решение, что будем субсидировать затраты на проведение мероприятий по борьбе с борщевиком в этом году точно. (...) Мы рассчитываем что не менее 54 млн руб. мы выплатим в виде субсидий в рамках реализации мероприятий по борьбе с борщевиком", - сказал он журналистам на полях Сырного фестиваля в Истре.

Он отметил, что "победить" растение за один год не получится, задача - обработать территории необходимыми препаратами, чтобы минимизировать количество борщевика, которое появится на них в следующем году.

"В рамках постоянной работы несколько лет подряд мы можем добиться значимых результатов, - сказал министр. - Мы сейчас говорим о сроке не менее трех лет. В ряде случаев семена борщевика прорастают до 5-7 лет после попадания в почву".

По его словам, власти региона рассчитывают, что на землях сельхозназначения, поросших борщевиком, произойдет его замещение сельскохозяйственными культурами благодаря региональной программе по вовлечению неиспользуемых земель в оборот.

"В фокусе особого внимания у нас сейчас будут те (сельскохозяйственные - ИФ) земли, на которых произрастает борщевик, - добавил министр. - А что касается придорожных полос, в границах населенных пунктов, кромки лесов, здесь более тяжелая ситуация - мы не можем использовать агрохимию, только производить механическую уборку. Потребуется более длительный период решения данной проблемы".

Ранее сообщалось, что подмосковные власти будут выплачивать собственникам около 18 тыс. руб. за каждый гектар земли, освобожденный от борщевика.