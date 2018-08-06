Долгострой на площади у Павелецкого вокзала будет завершать группа ПИК

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "Дочка" БТА банка - ООО "Лэджи" - продала проект "Павелецкая площадь" структурам Сергея Гордеева, основного владельца "Группы компаний ПИК" .

"Нами была проведена работа по возврату этого актива. Земля была возращена на баланс БТА банка. Были выплачены все налоги, произведены в полном объеме арендные платежи, предусмотренные договором аренды, оформлены все необходимые документы, получено разрешение от московского правительства. После этого проект продан структурам С.Гордеева. Теперь новый собственник будет завершать данный проект в соответствии с ранее утвержденным планом, - сообщил "Интерфаксу" через представителя Кенес Ракишев, мажоритарий БТА банка. - Мы рассматривали различные варианты сотрудничества, но наши партнеры приняли решение самостоятельно завершать проект, поскольку у них значительно больше опыта на московском рынке".

По проекту застройки участка на Павелецкой площади там появится торговый центр общей площадью 73 тыс. кв. м. По информации газеты "Коммерсантъ", Гордеев интересовался азиатским опытом развития торговых объектов и ездил их смотреть. Директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько оценивает стоимость проекта "Павелецкая площадь" в $150-160 млн, расходы на строительство - в такую же сумму, пишет газета.

По словам Ракишева, у БТА банка остаются другие активы в московской недвижимости: бизнес-центр и океанариум в районе Кутузовского проспекта, земля в Домодедовском районе и Новой Москве. Также логистические парки в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске.

"Дальше мы будем рассматривать судьбу каждого из этих активов индивидуально: какие-то могут быть полностью проданы другим заинтересованным участникам рынка, под другие проекты мы будем искать партнеров и развивать их совместно. В любом случае, все объекты будут достроены. Это принципиально для нас и важно для города как с точки зрения облика, так и экономически" - подчеркнул Ракишев.

Между тем в пресс-службе Москомстройинвеста сообщили, что обращений о пересмотре параметров застройки площади перед Павелецким вокзалом не поступало.

"Последнее рассмотрение вопроса застройки Павелецкой площади на заседании градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) состоялось в декабре 2016 года. Больше обращений по данной территории не было", - сказал сотрудник комитета.

В конце 2017 года Архсовет Москвы одобрил проект строительства подземного многофункционального торгового комплекса с вестибюлем станции метро на площади перед Павелецким вокзалом. Общая площадь объекта составит около 73 тыс. кв. м. В комплексе запроектирована подземная автостоянка на 500 машиномест площадью 21,9 тыс. кв. м.

В конце мая этого года заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что юридические решения по известному долгострою на Павелецкой площади могут быть приняты в ближайшие месяцы.