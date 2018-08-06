Полицейский, учитель и охранник оказались самыми востребованными вакансиями среди служащих в Москве

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы составил список самых востребованных городских вакансий в 2018 году.

Среди рабочих профессий в Москве устойчивый спрос в первом полугодии сохраняется на вакансии водителя автомобиля, продавца-консультанта, каменщика, машиниста электропоезда, повара и арматурщика, говорится в аналитической справке ведомства, текстом которой располагает "Интерфакс".

По данным департамента, среди служащих в Москве востребованы охранники, консультанты, учителя иностранного языка, полицейские, страховые агенты, менеджеры, а также военнослужащие по контракту (рядовой и сержантский состав).

В Москве сохраняется высокий спрос и на низкоквалифицированную рабочую силу - уборщиков и дворников, следует из материалов мэрии.

По данным на 1 июля, количество вакансий в банке данных городской службы занятости составило 162 тыс. Из общего числа 50% - это места для рабочих, 12,5% - для иностранных работников.

Департамент уточняет, что численность зарегистрированных безработных граждан в Москве с начала года уменьшилась на 4590 человек, или на 12,4%. К 1 июля на учете в службе занятости города состояло 25490 безработных.

Уровень регистрируемой безработицы в Москве к середине 2018 года составил 0,35% от численности экономически активного населения. По данным на 1 января, этот показатель был на уровне 0,42%, отмечается в отчете.