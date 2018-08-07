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Москва

Расследование дела врача Мисюриной продолжит другое подразделение столичного главка СК

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Дополнительное расследование уголовного дела против врача-гематолога Елены Мисюриной, в отношении которой Мосгорсуд отменил обвинительный приговор, будет проводить другое подразделение столичного главка Следственного комитета (СК), сообщили в пресс-службе ведомства.

"В целях проведения объективного дополнительного расследования и установления точной картины произошедшего принято решение о передаче уголовного дела в другое следственное подразделение Главного следственного управления СК по Москве", - говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем во вторник в "Интерфакс". В ведомстве отметили, что "в рамках проведения расследования следственными органами будут учтены все поступившие обращения, ходатайства по данному уголовному делу".

Между тем, источник в правоохранительных органах обратил внимание на тот факт, что по итогам нового рассмотрения данного уголовного дела суд не счел возможным вынести оправдательный приговор Мисюриной и принял решение о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование.

Обращение "Лиги защиты врачей"

Накануне Межрегиональная общественная организация "Лига защиты врачей" обратилась к и.о. руководителя столичного главка СК Андрею Стрижову с просьбой забрать с окружного на городской уровень дело врача, а также инициировать создание по этому делу независимой комиссии из медицинских специалистов.

"Мы просим предоставить возможность дальнейшего расследования непосредственно представителям Следственного комитета по городу Москве, как независимым специалистам, не заинтересованным в повторении недостатков ранее проведенного следствия",- говорилось в обращении президента Лиги защиты врачей Семена Гальперина, опубликованном на сайте организации. В нем отмечалось, что врачебное сообщество встревожено возобновленным следствием в отношении Мисюриной. "Принимая во внимание большой общественный резонанс по "делу Мисюриной", просим Вас инициировать создание независимой комиссии по этому делу",- отмечается в обращении.

По мнению организации, решение апелляционного суда не повлияло на субъективное мнение ведущего дело следователя по особо важным делам Следственного управления по Юго-Западному административному округу, "который продолжает считать Елену Мисюрину виновной и подменяет своим оценочным суждением реальные результаты следствия".

В обращении отмечается, что до настоящего времени остаются неразрешенные противоречия во мнениях представителей судебно-медицинской экспертизы, назначенной следствием, и не согласных с обвинительным заключением представителей профессионального медицинского сообщества, включая Общество патологоанатомов. "Разрешение разногласий может быть найдено исключительно путем дополнительной научно-медицинской оценки материалов следствия с участием ведущих представителей профильных медицинских направлений", - считают в "Лиге защиты врачей".

Организация выступает с предложением провести независимое расследование по данному делу с привлечением в качестве экспертов ведущих специалистов в области хирургии, гематологии, патологической анатомии, судебно-медицинской экспертизы, для чего должна быть сформирована особая экспертная группа.

Дело о гибели пациента

Как сообщалось, 22 января Черемушкинский суд Москвы признал Мисюрину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и приговорил ее к двум годам колонии общего режима. До вступления в силу приговора женщина была арестована.

Суд и следствие установили, что 25 июля 2013 года врач-гематолог при проведении трепанобиопсии (анализа костного мозга) нарушила "методику, тактику и технику" процедуры, в результате чего произошло "сквозное повреждение кровеносных сосудов" пациента, впоследствии скончавшегося.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс - многие представители врачебного сообщества высказались в поддержку осужденной. Общественная организация "Лига защиты врачей" разместила на сайте change.org петицию с требованием о пересмотре дела. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал приговор "беспределом".

5 февраля Мосгорсуд по ходатайству адвокатов Мисюриной и прокуратуры освободил ее из под ареста под подписку о невыезде. 16 апреля он вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Мисюриной и вынес частные определения в адрес судьи, рассматривавшей дело, прокуратуры по Юго-Западному административному округу столицы и органов предварительного следствия за допущенные при расследовании и рассмотрении дела врача грубые нарушения.

В настоящее время Мисюрина продолжает работу в одной из столичных больниц.

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Теги: Москва, Елена Мисюрина

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