Уцелевший при пожаре 1812 года деревянный дом отреставрируют в Москве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Деревянную усадьбу, сохранившуюся после пожара 1812 года, отреставрируют в Басманном районе Москвы, пишет во вторник портал столичной мэрии.

Как уточняется, речь идет о доме в Елоховском проезде, построенном накануне войны с Наполеоном. Специалисты укрепят фундамент и кровлю, восстановят фасад, а также исторические интерьеры усадьбы. После реставрации элементом декора помещений станет печь с изразцами в стиле "Московия".

Реставрация усадьбы завершится к лету 2019 года.

Деревянный дом в Елоховском проезде - редкий образец деревянной застройки конца XVIII - начала XIX века, имеющий статус объекта культурного наследия федерального значения. В разные годы дом был частью усадьбы, общежитием, редакцией журнала.