В здании Мосгорсуда проведена эвакуация из-за пожарной тревоги

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Около 50 человек эвакуированы из здания Мосгорсуда, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Поступила информация о задымлении в здании Мосгорсуда. В данный момент из помещения эвакуировано порядка 50 человек. Дальнейшая информация уточняется", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия прибыли пожарные, проводится разведка помещений и поиск источника задымления.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящее время у апелляционного корпуса Мосгорсуда находятся две машины пожарной службы, а также скорая помощь. В один из подъездов здания проведен пожарный шланг. Около самого корпуса стоят несколько десятков людей - посетителей и служащих суда. По словам одного из них, в здании сработал сигнал тревоги, после чего началась эвакуация.

Признаков задымления в районе комплекса Мосгорсуда не наблюдается.

В пресс-службе инстанции "Интерфаксу" пока не смогли прокомментировать ситуацию.