Москва

Пожарная сигнализация в Мосгорсуде сработала из-за замыкания в электрощитке

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Причиной срабатывания пожарной сигнализации в здании Мосгорсуда стало короткое замыкание в электрощитке, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Произошло короткое замыкание в электрощитке, в результате которого сработала сигнализация. Пожарные прибыли на место, никаких признаков задымления или возгорания не обнаружено. Обстановка на месте спокойная", - сказал собеседник агентства.

Как передает с места событий корреспондент "Интерфакса", эвакуированные посетители и служащие суда вернулись в здание. Пожарный расчет также покинул территорию комплекса.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что из здания Мосгорсуда были эвакуированы около 50 человек.

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Теги: Мосгорсуд, Москва

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