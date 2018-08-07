Лютеранская церковь разработает проект реставрации Палат Мазепы в Москве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Евангелическо-Лютеранская церковь начала разработку проекта реставрации Палат Мазепы XVII века в центре Москвы, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия во вторник.

Палаты находятся в Колпачном переулке в центре Москвы. По легенде, палаты принадлежали легендарному гетману. В 1689 году дома были переданы дяде первой жены Петра I Петру Лопухину, с конца XVIII века ими владели князья Голицыны, при советской власти в палатах размещалось жилье. В 1990-х годах этот памятник архитектуры был передан лютеранской общине, поскольку по соседству располагается комплекс принадлежащих ей зданий, включая кафедральный собор святых Петра и Павла.

Во дворе лютерантского собора внезапно Публикация от Sergei Muchnik (@bosmmd) 1 Май 2018 в 9:38 PDT

"Специалистам предстоит описать все особенности строений, привлечь для этого историко-архивные материалы, затем отразить архитектурные решения реставрации интерьеров и фасадов памятника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после разработки проекта документация будет изучена. Специалисты Мосгорнаследия должны будут оценить, насколько предложенные решения способствуют сохранению исторического облика объекта, после чего начнется реставрация.