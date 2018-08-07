Актера Насери успешно прооперировали в институте Гельмгольца после драки в центре Москвы

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Французский актер Сами Насери, известный по роли в серии фильмов "Такси", прооперирован в институте глазных болезней имени Гельмгольца после получения серьезной травмы.

"Актер предпочел оперироваться в России. Операция прошла успешно, травма была тяжелая", - сообщили в НИИ во вторник.

Там добавили, что в настоящее время Насери все еще под действием наркоза, находится под присмотром врачей.

Ранее сообщалось, что устроившие драку с французским актером приезжие из Белоруссии задержаны.

"Правоохранители задержали участников потасовки с Сами Насери. Ими оказались приезжие из Белоруссии", - сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

Насери получил закрытую черепно-мозговую травму в ходе конфликта в одном из столичных караоке-клубов, где он отдыхал со своим братом.