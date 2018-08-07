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Москва

Актер Насери опроверг сообщения о том, что получил травму в драке в московском баре

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Французский актер Сами Насери заявляет, что чувствует себя хорошо, и не подтверждает информацию о получении им травмы во время драки в московском баре.

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"Был бы вам благодарен не содействовать распространению другой фейковой новости о том, что я якобы получил черепно-мозговую травму во время драки в российском караоке-баре... Я чувствую себя хорошо, желаю вам всего наилучшего", - говорится в сообщении в Instagram актера, известного по роли в серии фильмов "Такси".

Ранее источники "Интерфакса" сообщали о получении актером закрытой черепно-мозговой травмы во время драки в одном из баров в Москве, где он отдыхал вместе со своим братом. Конфликт, предположительно, произошел с приезжими белорусами; информированный источник сообщал о том, что они задержаны.

Актера успешно прооперировали в институте Гельмгольца.

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Теги: Сами Насери, Москва

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