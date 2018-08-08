Начало и конец Северо-Восточной хорды введут в Москве осенью

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Начальный и конечный участки Северо-Восточной хорды (СВХ) планируют открыть в Москве в ближайший месяц. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Буквально в ближайший месяц планируется открытие начального участка Северо-Восточной хорды - от Бусиновской развязки до Дмитровского шоссе. Кроме того, в начале осени предполагается запустить движение и по конечному участку магистрали - от шоссе Энтузиастов до МКАД", - заявил Хуснуллин.

По его словам, запуск движения по этим участкам хорды серьезно разгрузит участки МКАД, а также вылетные магистрали на севере и востоке столицы.

Он напомнил, что всего в этом году планируется построить порядка 120 км дорог, при этом с начала года более 50 км дорог уже введено в эксплуатацию.

СВХ пройдет от трассы Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.