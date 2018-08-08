Московские школьники начнут учебный год 3 сентября

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Новый учебный год начнется в школах Москвы 3 сентября, 1 сентября школьникам не нужно идти в школы, заявил мэр города Сергей Собянин.

"1 сентября в этом году приходится на субботу, а суббота в Москве уже несколько лет является неучебным днем. И первая суббота сентября не будет исключением. Так что догуливайте теплые деньки на даче или в парках", - сказал Собянин в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном в среду.

По его словам, школьники в выходные перед новым учебным годом могут посетить международный форум "Город образования", который пройдет на ВДНХ с 30 августа по 2 сентября.

Ранее глава департамента образования Москвы издал приказ, в соответствии с которым "мероприятия, связанные с началом учебного года, школы могут провести по 3 сентября включительно" на усмотрение учебных заведений.