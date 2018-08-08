В Подмосковье нашли клад XVII века с монетами времен Ивана Грозного

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) во время охранных раскопок на месте будущей автомобильной дороги М7 в Павлово-Посадском районе Московской области обнаружили керамический сосуд начала XVII века с 623 серебряными монетами, сообщает пресс-служба ИА РАН.

"Этот клад поразил даже опытных специалистов. Его уникальность заключается не только в крупном размере и необычном составе, но и в его целостности. Он найден в процессе археологических раскопок, ни одна монета не утрачена, так как кубышка была обнаружена in situ, то есть там, где 400 лет назад ее закопал хозяин", - заявила замдиректора ИА РАН по науке Ася Энговатова, которую цитируют в пресс-службе учреждения.

Монеты были отчеканены во времена Бориса Годунова и Ивана Грозного и спрятаны незадолго до начала Смутного времени. Общая сумма - 6 рублей 23 копейки, очень крупная для того времени: на нее можно было построить дом или купить корову с лошадью. Кроме того, большая часть монет была совершенно новой и никогда не была в обороте, подчеркивают в ИА РАН.

Кроме монет в сосуде был медный крестик, который, считают археологи, должен был защищать клад, чтобы он не попал в чужие руки. Владелец клада мог нажить состояние во время удачной торговой операции, например, продать муку или зерно во время скачка цен в 1602-1603 гг. - в то время после двух лет неурожая цены на хлеб взлетели в 20 раз, отмечают в ИА РАН.

Клад, который был найден недалеко от современного поселка Большие Дворы Павлово-Посадского района, планируется передать в один из государственных музеев Москвы или Подмосковья.

Археологи считают, что поселение здесь существовало с домонгольских времен XII-XIII вв. и в запустение оно пришло только к XIX в.

Селище нашли в 2015 году во время государственной историко-культурной экспертизы перед строительством скоростной автодороги М7 на Нижний Новгород и Казань. В этом году здесь были продолжены археологические раскопки, в ходе которых обнаружились обломки керамической посуды, предметы быта и украшения, а также остатки деревянных построек конца XVI - начала XVII вв. Клад с серебряными монетами был найден на территории одного из дворов.