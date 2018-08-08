Посольство Киргизии прокомментировало массовую драку в центре Москвы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Посольство Киргизии в России после массовой драки выходцев из республики в центре Москвы призвало сограждан соблюдать законы страны пребывания и нормы поведения в общественных местах.

В сообщении дипмиссии, распространенном в среду говорится, что "увеличение числа жалоб будет иметь необратимые последствия для всех граждан, совершающих правонарушения, в связи с чем посольство убедительно призывает киргизских граждан соблюдать законы и правила страны пребывания, а также этические нормы поведения в общественных местах".

4 августа возле станции московского метро "Добрынинская", недалеко от которой расположено посольство Киргизии, произошла массовая драка между выходцами из этой республики. Инцидент был зарегистрирован отделом МВД РФ по району Замоскворечье. По словам очевидцев, в потасовке участвовали около 40 человек.

"Данный инцидент получил широкую негативную огласку среди общественности, что вызывает крайнюю озабоченность не только посольства, но и всех соотечественников, в т.ч. в Кыргызстане, поскольку подобные факты создают соответствующее весьма негативное впечатление о народе в целом", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в связи с информацией об участии в драке спортсменов из Киргизии, посещающих некоторые бойцовские клубы Москвы, сотрудниками посольства и представительства МВД республики в РФ была проведена разъяснительная беседа с тренерами данных клубов на предмет проведения профилактических мер по недопущению нарушений общественного порядка их членами.

"Сотрудниками посольства были проведены встречи с руководством соответствующих правоохранительных органов России. В ходе встреч также обсуждена ситуация, связанная с произошедшей массовой дракой", - говорится в сообщении.

Согласно данным посольства, правоохранительными органами в настоящее время проводятся мероприятия по выявлению лиц, причастных к беспорядкам возле станции метро "Добрынинская", а также по установлению причин произошедшего инцидента. Между тем, отметили в дипмиссии, "заявлений участников инцидента и информации о поступивших с травмами лицах в результате инцидента из медицинских учреждений Москвы не поступало".