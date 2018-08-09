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Москва

В мэрии рассказали об ограничениях движения на улицах Москвы в августе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Движение транспорта на нескольких улицах Москвы в августе временно ограничат или полностью перекроют, сообщается на сайте мэрии российской столицы.

По информации властей, в четверг до 18:00 нельзя будет проехать по участку Малого Кисельного переулка от Рождественского бульвара до Большого Кисельного переулка. Ограничения связаны с проведением расширенного заседания коллегии прокуратуры Московской области.

На участке Большой Татарской улицы от Старого Толмачевского до Малого Татарского переулка из-за религиозного мероприятия полностью перекроют движение с 10:00 до 14:00 10 августа.

В тот же день, с 10:30 до 12:00 в связи с проведением велопробега в Юго-западном округе закроют проезд вдоль д.12б по ул.Каховка на участке от ул.Каховка до ул.Болотниковская, также перекроют движение на ул.Перекопская, от д.18 до д.5.

На Звенигородском шоссе, в районе дома 13 до 28 августа для автомобилистов будет доступна только одна полоса. Ограничения связаны с проведением инженерных работ.

По той же причине до 25 августа, а также с 10 сентября до 25 ноября ограничат движение транспорта по одной полосе на участке ул.Усиевича от дома 5 до ул.Черняховского.

С 11 по 31 августа, а также с 11 сентября по 1 ноября из-за проведения инженерных работ ограничат движение по одной полосе ул.Летчика Бабушкина от д.9, корп.1 до д.5.

С 13 по 25 августа и с 10 по 30 сентября в связи с подключением инженерных сетей частично ограничат движение транспорта по одной полосе ул.Барвихинская в районе д.13, корп.2.

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