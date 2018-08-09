На оранжевой линии московского метро произошел сбой из-за поломки состава

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Техническая неисправность поезда привела к сбою в движении на Калужско-Рижской линии столичного метро в четверг, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Из-за поломки состава с 11:35 в течение почти получаса прерывалось движение поездов на участке от станции "Теплый стан" до станции "Беляево" в сторону центра", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что неисправный поезд снят с линии.

Пресс-служба столичного метрополитена сообщила в твиттере, что на Калужско-Рижской линии были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам.