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Москва

Двое детей в Подмосковье отравились бабушкиными таблетками

Одного спасти не удалось

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи проводят проверку по факту отравления двух малолетних детей, предположительно, бабушкиными таблетками, в результате чего один ребенок скончался, сообщила официальный представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"9 августа в дачном доме, расположенном в одном из СНТ Солнечногорского района обнаружены на полу в бессознательном состоянии двое детей: 3-летняя девочка и 4-летний мальчик. Приехавшая на место бригада врачей после проведения реанимационных мероприятий констатировала смерть малолетней, второй ребенок был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с диагнозом "отравление", - сказала Врадий.

По предварительным данным, дети находились на дачном участке с мамой, бабушкой и двумя малолетними сестрами. Воспользовавшись отсутствием взрослых в комнате, они открыли молнию сумки бабушки и достали оттуда таблетки, после чего употребили их.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза и иные проверочные мероприятия. В отношении второго ребенка продолжаются реанимационные мероприятия, врачи борются за его жизнь, добавила Врадий.

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