После небольшого похолодания на следующей неделе в Москву вернется тепло

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Жителей Москвы и Подмосковья ждут жаркие выходные и небольшое ослабление жары в начале следующей рабочей недели, заявил "Интерфаксу" и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

"Остаток этой недели - жаркий, а в начале будущей недели ожидается снижение температуры, связанное с прохождением циклона по северу европейской территории страны. Это похолодание будет недолгим - в середине недели и в последующие дни вернется тепло", - сказал он в интервью агентству.

По словам метеоролога, в целом по предварительному прогнозу, август в Центральной России будет выше климатической нормы.

Согласно прогнозу на официальном сайте Гидрометцентра, в субботу в Москве до +29 градусов, редкие облака, без осадков. В воскресенье около +27, утром и в обед без осадков, к 18:00 по московскому времени увеличивается вероятность дождя. В понедельник до +24 градусов, переменная облачность, без существенных осадков. Во вторник также осадков не прогнозируется, до +25. В среду уже до +27, есть вероятность дождя.