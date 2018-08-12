МЧС предупредило о возможной грозе в Подмосковье

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Подмосковный МЧС предупреждает о возможной грозе и сильных порывах ветра, плохая погода ожидаются до 10 часов вечера по московскому времени.

"В ближайший час с сохранением до 22 часов 12 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Московской области.

В ведомстве рекомендуют оставаться дома, отключить газ и электричество. Пешеходам советуют не прятаться возле деревьев и других шатких конструкций, автомобилистам рекомендуют остановиться и переждать грозу в автомобиле.

Накануне и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв сообщил "Интерфаксу", что жителей Москвы и Подмосковья ждет небольшое ослабление жары в начале следующей рабочей недели. Однако, по его словам, похолодание будет недолгим - в середине недели и в последующие дни вернется тепло.