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Мосгорсуд признал законным арест экс-замглавы МЧС Шлякова

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест бывшего первого заместителя главы МЧС Сергея Шлякова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Тверского суда Москвы от 26 июля, которым в отношении Шлякова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Офицер останется под арестом до 25 сентября.

Шлякову вменяется особо крупное мошенничество. По версии следствия, вместе с предполагаемыми сообщниками - Юрием Кузнецовым, Александром Казарцевым и Сергеем Онищенко - он предложил содействие в назначении на должность и.о. губернатора Ярославской области бывшему замглавы региона и экс-сенатору Юрию Удалову.

Свою вину Шляков не признает. По словам его адвокатов, в деле есть две расписки, свидетельствующие о передаче Удаловым денежных средств обвиняемым - на 550 тыс. долларов и 230 тыс. долларов с 15 млн рублей соответственно. При этом, утверждают защитники, только в одной из них есть "свидетельская" подпись офицера.

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Теги: МЧС, Сергей Шляков

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