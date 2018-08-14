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Москва

Мособлизбирком спрогнозировал явку на выборах губернатора Подмосковья на уровне 35%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Явка на губернаторских выборах в Подмосковье в сентябре ожидается не менее 35%, сообщила председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина.

"Если сопоставлять с данными на выборах губернатора Московской области в 2013 году, с явкой на выборах в Госдуму в 2016 году, если смотреть на последних выборах президента, то я думаю явка (на выборах губернатора Московской области в текущем году - ИФ) будет в коридоре от 35 до 40%. Полагаю, что 35% будет точно", - сказала Хаймурзина на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября, в единый день голосования. На данный пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Как сообщали ранее в Мособлизбиркоме, всего в Подмосковье числится около 5,6 млн избирателей.

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Теги: Московская область

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