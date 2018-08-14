Проезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатным

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Первые электробусы выйдут на регулярные пассажирские маршруты в столице 3 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Первые электробусы должны выйти на городские маршруты 3 сентября. Как и при запуске МЦК, первый месяц проезд на них будет бесплатным", - написал Собянин в твиттере во вторник.

По его словам, до 2020 года Москва закупит 900 электробусов, а с 2021 года откажется от закупки дизельных автобусов.

В настоящее время городские власти заключили контракты на поставку 200 электробусов.