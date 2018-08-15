Москвичей предупредили о грозе и граде в среду

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 22 м/с придут в Москву в ближайшие часы, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По информации Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа и в ближайшие сутки в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза. Во второй половине дня местами град, шквал 17-22 м/с", - сообщили в пресс-службе.

В МЧС рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. "Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - сказал сотрудник пресс-службы.

В МЧС обращают внимание водителей на то, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

"Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить", - добавили в пресс-службе.