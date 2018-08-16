Власти Москвы отвели на сноc Ховринской больницы полгода

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Снос знаменитого долгостроя - Ховринской больницы на севере Москвы - займет около полугода, сообщил "Интерфаксу" глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев в четверг.

"К настоящему времени проект демонтажа здания Ховринской больницы готов, более того он уже прошел экспертизу. Согласно проекту, при сносе основного здания и пристроек будет использовано 26 единиц техники и 45 человек. При этом срок демонтажа составит около 6 месяцев", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что сложность предстоящих работ состоит в высотности здания, его конфигурации и наличии действующих инженерных сетей в непосредственной близости.

"Демонтаж конструкций больницы будет производиться мощным экскаватором со стрелой длиной 54 м и гидравлическими ножницами", - пояснил Бочкарев. Он отметил, что на проведение гидрогеологических и геодезических исследований, а также разработку проекта из городского бюджета было выделено 417,2 млн рублей.

Чиновник добавил, что снос здания начнется в скором времени. Ранее Бочкарев говорил, что снос Ховринской больницы начнется в конце сентября - начале октября.

Ховринская больница - советский долгострой. Больницу начали строить на севере столицы в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту - она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах (в определенных кругах имеет прозвище "Амбрелла" за свою форму, напоминающую знак биологической опасности).

Уже через пять лет объект стал долгостроем, окончательно строительство было прекращено в 1992 году. Один край здания начал оседать и оказался подтоплен, в результате чего сейчас первый этаж находится ниже уровня земли. После остановки строительства объект облюбовали сталкеры и другие экстремальные туристы.

Окончательное решение о сносе долгостроя городские власти приняли в 2016 году. К концу 2021 года на его месте планируется построить жилой комплекс площадью 345 тыс. кв.м с подземным паркингом. Проект застройки может быть готов до конца текущего года.