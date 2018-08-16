Главные новости
СпортРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАВ РоссииЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парадЭкономика"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона
Москва

Власти Москвы отвели на сноc Ховринской больницы полгода

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Снос знаменитого долгостроя - Ховринской больницы на севере Москвы - займет около полугода, сообщил "Интерфаксу" глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев в четверг.

"К настоящему времени проект демонтажа здания Ховринской больницы готов, более того он уже прошел экспертизу. Согласно проекту, при сносе основного здания и пристроек будет использовано 26 единиц техники и 45 человек. При этом срок демонтажа составит около 6 месяцев", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что сложность предстоящих работ состоит в высотности здания, его конфигурации и наличии действующих инженерных сетей в непосредственной близости.

"Демонтаж конструкций больницы будет производиться мощным экскаватором со стрелой длиной 54 м и гидравлическими ножницами", - пояснил Бочкарев. Он отметил, что на проведение гидрогеологических и геодезических исследований, а также разработку проекта из городского бюджета было выделено 417,2 млн рублей.

Чиновник добавил, что снос здания начнется в скором времени. Ранее Бочкарев говорил, что снос Ховринской больницы начнется в конце сентября - начале октября.

Ховринская больница - советский долгострой. Больницу начали строить на севере столицы в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту - она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах (в определенных кругах имеет прозвище "Амбрелла" за свою форму, напоминающую знак биологической опасности).

Уже через пять лет объект стал долгостроем, окончательно строительство было прекращено в 1992 году. Один край здания начал оседать и оказался подтоплен, в результате чего сейчас первый этаж находится ниже уровня земли. После остановки строительства объект облюбовали сталкеры и другие экстремальные туристы.

Окончательное решение о сносе долгостроя городские власти приняли в 2016 году. К концу 2021 года на его месте планируется построить жилой комплекс площадью 345 тыс. кв.м с подземным паркингом. Проект застройки может быть готов до конца текущего года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Ховринская больница

Новости по теме

Москва
Прошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадковПрошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадков
Это около половины месячной нормы дождейПодробнее
 Часть "зеленой" линии московского метро парализована уже больше часаЧасть "зеленой" линии московского метро парализована уже больше часа
В метро загорелось оборудование, из-за чего на платформах скопились людиПодробнее
 Проезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатнымПроезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатным
До 2020 года столица планирует закупить 900 электробусовПодробнее
 Мэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"Мэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"
Акция не согласована и заявка столичным властям не подаваласьПодробнее
Источник назвал продуманными действия сестер, убивших своего отца в МосквеИсточник назвал продуманными действия сестер, убивших своего отца в Москве
По версии следствия, девушки заранее планировали и готовили убийствоПодробнее
 Новый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье летоНовый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье лето
Август и сентябрь, согласно прогнозу, должны быть теплымиПодробнее
 В Москве задержали банкира по подозрению в хищении почти миллиарда рублейВ Москве задержали банкира по подозрению в хищении почти миллиарда рублей
Он занимал пост заместитель председателя правления коммерческого банкаПодробнее
 Главный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" парыГлавный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" пары
По мнению Сергея Кузнецова, это связано с чувством безопасности и комфорта, которое возникает у горожанПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Марш матерей" в Москве10 фото
15 августа
"Марш матерей" в Москве
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАВ РоссииЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парадЭкономика"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефонаМоскваПрошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадковВ миреТрамп подписал приказ, упрощающий процедуру применения кибероружияВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 16 августа

Бывший первый замглавы столичного главка СКР получил 5,5 лет колонии

Молдавский лоукостер Fly One сообщил о проблемах с рейсами в РФ

Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог

Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогПредложение об изъятии сверхдоходов ряда компаний он назвал "одной из точек зрения", которая требует проработки Подробнее

Два стратегических ракетоносца Ту-160 впервые приземлись на аэродроме Анадырь на Чукотке

Песков не стал рассказывать, что Путин подарит на свадьбу главе МИД Австрии

Слуцкий усомнился в появлении в "Витессе" футболистов из России

В минском детском саду поймали четырехметрового тигрового питона

ЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парад

ЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парадВласти Новоульяновска предложили провести его в поселке с населением семь человек Подробнее

Безработица в Австралии в июле упала до минимума за 6 лет- 5,3%

Власти Москвы отвели на сноc Ховринской больницы полгода

У консула Южной Кореи в Петербурге украли кошелек с крупной суммой денег

Пенсионерку из Тольятти обвинили в создании экстремистского сообщества

МИД назвал бездоказательными обвинения США о связях российской компании с КНДР

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru