Кандидату в мэры Москвы Балакину вынесли предупреждение за нарушения в агитации

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Решением Мосгоризбиркома, принятом на его заседании в четверг, кандидату на пост мэра от партии "Союз горожан", бывшему владельцу компании СУ-155 Москвы Михаилу Балакину вынесено предупреждение за нарушения при проведении агитационной кампании.

Как сообщил на заседании член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в комиссию поступили несколько десятков жалоб от граждан на агитацию в пользу кандидата Балакина.

"Суть этих обращений заключается в том, что без согласия собственников информационных стендов какие-то лица размещают агитацию в пользу Балакина", - сказал Реут.

Он подчеркнул, что закон прямо запрещает размещение печатных агитационных материалов на информационных стендах без согласия собственников этих стендов.