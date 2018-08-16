Главные новости
В РоссииБывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонииКультураМосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентябряВ миреУкраина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФ
Москва

Кандидату в мэры Москвы Балакину вынесли предупреждение за нарушения в агитации

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Решением Мосгоризбиркома, принятом на его заседании в четверг, кандидату на пост мэра от партии "Союз горожан", бывшему владельцу компании СУ-155 Москвы Михаилу Балакину вынесено предупреждение за нарушения при проведении агитационной кампании.

Как сообщил на заседании член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в комиссию поступили несколько десятков жалоб от граждан на агитацию в пользу кандидата Балакина.

"Суть этих обращений заключается в том, что без согласия собственников информационных стендов какие-то лица размещают агитацию в пользу Балакина", - сказал Реут.

Он подчеркнул, что закон прямо запрещает размещение печатных агитационных материалов на информационных стендах без согласия собственников этих стендов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Мосгоризбирком, Михаил Балакин

Новости по теме

Москва
Прошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадковПрошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадков
Это около половины месячной нормы дождейПодробнее
 Часть "зеленой" линии московского метро парализована уже больше часаЧасть "зеленой" линии московского метро парализована уже больше часа
В метро загорелось оборудование, из-за чего на платформах скопились людиПодробнее
 Проезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатнымПроезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатным
До 2020 года столица планирует закупить 900 электробусовПодробнее
 Мэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"Мэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"
Акция не согласована и заявка столичным властям не подаваласьПодробнее
Источник назвал продуманными действия сестер, убивших своего отца в МосквеИсточник назвал продуманными действия сестер, убивших своего отца в Москве
По версии следствия, девушки заранее планировали и готовили убийствоПодробнее
 Новый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье летоНовый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье лето
Август и сентябрь, согласно прогнозу, должны быть теплымиПодробнее
 В Москве задержали банкира по подозрению в хищении почти миллиарда рублейВ Москве задержали банкира по подозрению в хищении почти миллиарда рублей
Он занимал пост заместитель председателя правления коммерческого банкаПодробнее
 Главный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" парыГлавный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" пары
По мнению Сергея Кузнецова, это связано с чувством безопасности и комфорта, которое возникает у горожанПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Марш матерей" в Москве10 фото
15 августа
"Марш матерей" в Москве
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонииКультураМосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентябряВ миреУкраина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФСпортРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАЭкономикаПесков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогЭкономика"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона

Трамп назвал американские СМИ, публикующие фейковые новости, "партией оппозиции"

Мосгоризбирком вновь отказался регистрировать группу КПРФ по референдуму

В одном регионе избирком может зарегистрировать только одну группу на референдум по схожей тематике, и такая группа уже есть Подробнее

Кандидату в мэры Москвы Балакину вынесли предупреждение за нарушения в агитации

Команда McLaren нашла замену Алонсо в "Формуле-1"

Международные резервы РФ с 3 по 10 августа сократились на $0,4 млрд

Полиция Казахстана использовала снимки из космоса для поимки убийц девушки

На подлете к российской базе в Сирии за месяц уничтожили 45 беспилотников

В парламенте Эстонии высказались против перехода на зимнее время

Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе внезапно упало

Китайский браузер Redcore обвинили в клонировании Google Chrome

Минэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиков

Минэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиковСейчас меру, предложенную помощником президента, обсуждают профильные ведомства Подробнее

Суд рассмотрит вопрос о восстановлении Ускова в должности главреда Forbes

Осужденный покончил с собой в колонии Рыбинска, еще двое инсценировали попытку самоубийства

"Мегафон" оценил объединенную компанию "Связного" и "Евросети" в 62 млрд рублей

Депутаты от КПРФ попросили отпустить фигуранток дела "Нового величия" под их поручительство

Lenovo вернулась на прибыльный уровень в I квартале

QIWI окончательно договорилась с банком "Открытие" по поводу "Точки" и Рокетбанка

До 20 человек числятся пропавшими без вести после обрушения моста в Генуе

"АвтоВАЗ" до 2022 года наберет тысячу новых инженеров для "перспективных проектов"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru