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Москва

В Гидрометцентре обещали теплую погоду на выходных в Москве после "осеннего" похолодания

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На этой неделе в московском регионе ожидается снижение температуры до +18 градусов днем и до +7...9 градусов ночью, однако к выходным снова потеплеет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Говорить, что лето закончилось и скоро осень, наверное, не стоит. Все-таки и сейчас, и в конце недели высокая температура. Но все-таки ожидается период прохладной погоды, ниже нормы на 1-2 градуса", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.

По словам метеоролога, во вторник во второй половине дня ситуация в атмосфере изменится - пройдут дожди, в ночь на среду столбик термометра опустится на 6-7 градусов - до +9...+10.

Днем в среду в Москве будет лишь +18...20, ночь на четверг будет особенно холодной - +7...+9 градусов, а в отдельных низинных районах Московской области температура у поверхности может приблизиться к нулевой отметке. "Это не заморозки, но уже сигнал", - отметил Вильфанд.

Тем не менее температура во второй половине недели начнет расти, заметных осадков не ожидается. Днем в четверг столбики термометров будут в диапазоне +19...21, в пятницу поднимутся до +25, а на выходных местами до +26. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, это будет "возвращение комфортной погоды, которая была в минувшие выходные". Однако за одним исключением: ночи уже не будут такими теплыми, как раньше, - лишь около 10 градусов.

"Низкие ночные температуры говорят о том, что купальный сезон заканчивается. Вода в ночные часы успевает остыть, а в дневные не успевает достаточно нагреться", - сказал собеседник агентства.

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Теги: Москва, Роман Вильфанд
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