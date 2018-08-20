Москва

Фестиваль "Круг света" пройдет в Москве на семи площадках

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Московский международный фестиваль "Круг света" в этом году пройдет с 21 по 25 сентября на семи площадках, сообщается на сайте столичной мэрии в понедельник.

"В этом году впервые "Круг света" пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" и в парке Победы на Поклонной горе. На фасаде Музея Победы покажут световой фильм о великих советских военных инженерах. С помощью лазерных технологий на фасаде здания нарисуют проекции самолетов, чертежи авиационных двигателей, изображения танков, а также различных военных кораблей и подводных лодок", - процитирован в сообщении руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева.

Световые представления можно будет посмотреть ежедневно с 19:30 до 23:00. На Театральной площади световые фильмы покажут на фасадах трех театров: Большого, Малого и РАМТа, которые станут гигантским панорамным экраном. Шоу будет посвящено легендарному гладиатору Спартаку.

Световые инсталляции в Коломенском покажут на фасадах входных групп музея-заповедника, фасаде дворцового павильона, а также церкви Вознесения. Главными героями шоу станут ожившие персонажи из детских сказок. При этом кроны деревьев в парке подсветят так, что создастся иллюзия золотых яблок или больших птиц.

На фасаде Большого Царицынского дворца в музее-заповеднике "Царицыно" пройдут два световых шоу. Одно из них посвящено мировым достопримечательностям - зрители увидят Вестминстерский дворец , Биг-Бен, храм Саграда Фамилия, Тадж-Махал. Второе покажет фантастический световой фильм о мире далекого будущего.

На Гребном канале 21, 22 и 23 сентября пройдет "Карнавал света", для которого используют 285 фонтанов и более сотни огненных горелок. 25 сентября зрителям покажут 40-минутное пиротехническое шоу, приуроченное к Году Японии в России.

Мероприятия фестиваля запланированы также на двух закрытых концертных площадках. 22 сентября в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном бульваре команды виджеев из разных стран будут соревноваться в искусстве создания световых проекций под музыку. В центре Digital October 22 и 23 сентября организуют обучающие лекции световых дизайнеров и создателей лазерных инсталляций. Эти мероприятия бесплатны при условии предварительной регистрации на сайте фестиваля.

Международный фестиваль "Круг света" проходит в Москве с 2011 года.

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