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Москва

Ильинку в центре Москвы перекроют на полторы недели из-за фестиваля

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Улица Ильинка в центре Москвы полторы недели, с 23 августа по 3 сентября, будет закрыта для проезда автомобилей в связи с проведением военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", сообщили "Интерфаксу" в понедельник в департаменте транспорта города.

"Ильинка будет закрыта для проезда в обоих направлениях с 8:00 23 августа до 6:00 3 сентября", - сказал собеседник агентства.

Выступления в рамках фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в этом году будут проходить с 24 августа по 2 сентября.

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