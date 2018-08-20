Новый терминал "Аэроэкспресса" появится в "Домодедово" к следующему лету

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Новый терминал для поездов "Аэроэкспресс" появится в аэропорту "Домодедово" к лету 2019 года, сообщили "Интерфаксe" в пресс-службе компании.

"Строительство нового терминала общей площадью более 6 тыс. кв. м и пропускной способностью в 1,5 тыс. пассажиров в час планируется завершить до начала летнего сезона 2019 года. Проект предусматривает строительство двух дополнительных приемно-отправочных путей и двух платформ, объединенных единым навесом, а также четырехэтажного здания железнодорожного терминала, который будет соединен с аэропортом подземным переходом", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что на данный момент уже построены четыре пути и две платформы. "При соответствующем развитии главных путей в будущем это позволит организовать прием и отправку поездов "Аэроэкспресс" и пригородных поездов с наиболее удобным графиком. Это особенно важно, потому что пассажиропоток на этом направлении стабильно высокий: с начала года экспресс-поезда перевезли порядка 2,8 млн человек", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время рейсы "Аэроэкспресса" в "Домодедово" отправляются по обычному расписанию, проведение работ не мешает движению поездов. Скоростные "Аэроэкспрессы" с 2005 года обеспечивают пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".