Московским кафе рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы и ветра

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Департамент торговли и услуг Москвы во вторник попросил руководителей предприятий общественного питания не эксплуатировать летние веранды в связи с плохой погодой.

"В связи с предупреждением МЧС России о том, что в столице 21 августа ожидается сильный ветер, дождь, а в некоторых районах возможна гроза, просим вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд", - говорится в обращении, распространенном департаментом во вторник.

В мэрии также просят рестораторов укрепить маркизные и пергольные конструкции (навесы), а также закрыть все зонты.

Ранее МЧС предупредило о надвигающейся на столицу грозе с градом и усилении ветра до 20 м/с