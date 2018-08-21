Главные новости
В миреMicrosoft обвинила РФ во вмешательстве в американские выборы в КонгрессВ миреГлава британского МИД собрался убедить Трампа ужесточить санкции против РоссииВ РоссииСнос сгоревшего здания ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово завершен
Москва

Московским кафе рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы и ветра

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Департамент торговли и услуг Москвы во вторник попросил руководителей предприятий общественного питания не эксплуатировать летние веранды в связи с плохой погодой.

"В связи с предупреждением МЧС России о том, что в столице 21 августа ожидается сильный ветер, дождь, а в некоторых районах возможна гроза, просим вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд", - говорится в обращении, распространенном департаментом во вторник.

В мэрии также просят рестораторов укрепить маркизные и пергольные конструкции (навесы), а также закрыть все зонты.

Ранее МЧС предупредило о надвигающейся на столицу грозе с градом и усилении ветра до 20 м/с

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Голосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичейГолосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичей
Почти 20 тысяч жителей столицы намерены голосовать на мэрских выборах в ПодмосковьеПодробнее
 Из-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверкуИз-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверку
Накануне в социальных сетях появилась информация об обнаружении большого количества документов в заброшенном здании ФМС в ЧеремушкахПодробнее
 Прошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадковПрошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадков
Это около половины месячной нормы дождейПодробнее
 Часть "зеленой" линии московского метро парализована уже больше часаЧасть "зеленой" линии московского метро парализована уже больше часа
В метро загорелось оборудование, из-за чего на платформах скопились людиПодробнее
Проезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатнымПроезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатным
До 2020 года столица планирует закупить 900 электробусовПодробнее
 Мэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"Мэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"
Акция не согласована и заявка столичным властям не подаваласьПодробнее
 Источник назвал продуманными действия сестер, убивших своего отца в МосквеИсточник назвал продуманными действия сестер, убивших своего отца в Москве
По версии следствия, девушки заранее планировали и готовили убийствоПодробнее
 Новый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье летоНовый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье лето
Август и сентябрь, согласно прогнозу, должны быть теплымиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 августа6 фото
20 августа
Фотохроника 20 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии8 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреMicrosoft обвинила РФ во вмешательстве в американские выборы в КонгрессВ миреГлава британского МИД собрался убедить Трампа ужесточить санкции против РоссииВ РоссииСнос сгоревшего здания ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово завершенВ миреСэнатор Рэнд Пол назвал политизированным расследование "российского следа" в делах СШАВ РоссииСлушания по изменениям пенсионного законодательства пройдут в ГосдумеЭкономикаТурция пожаловалась в ВТО на действия США

Эксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и установить их на вино

Предложенная минимальная розничная цена бутылки коньяка - 500 рублей, вина - 110 рублей Подробнее

Россия подписала третий экспортный контракт на поставку истребителей Су-35

Главой Аналитического центра при правительстве России стал Владислав Онищенко

Челябинская учительница получила условный срок за жестокое обращение с первоклассниками

Ураганный ветер повалил деревья в Петербурге и затруднил движение транспорта

Прокуратура заявила о законности доказательств по делу "Нового величия"

В ведомстве сказали, что обвиняемые добровольно совершали активные действия, направленные на создание движения Подробнее

Московским кафе рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы и ветра

ЦБ РФ 17 августа возобновил покупку валюты для Минфина

Житель Брянска ранил ножом прибывшего по вызову полицейского

Рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне падения доллара на глобальном рынке

Акции "Детского мира" прибавили 3% на хорошем отчете за полугодие

Празднование Курбан-байрама в Москве

Празднование Курбан-байрама в Москве7 фото

В Италии собрались оштрафовать компанию-оператора рухнувшего в Генуе моста

"Газпром-медиа", НМГ и "Первый канал" сняли с главной "Яндекса" свои трансляции

"Газпром-медиа", НМГ и "Первый канал" сняли с главной "Яндекса" свои трансляцииМедиахолдинги готовы вернуть контент, если "Яндекс" вычистит пиратские версии из поисковой выдачи Подробнее

Рынок акций открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС

Почти полмиллиона жителей острова в Индонезии покинули дома из-за подземных толчков

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru