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Москва

Аспиранты получат льготы на проезд в общественном транспорте Москвы

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президиум правительства Москвы во вторник принял постановление о предоставлении аспирантам льгот при оплате проезда в общественном транспорте столицы.

"Ко мне неоднократно обращались аспиранты московских университетов с просьбой восстановить справедливость, потому что студенты и ординаторы получают льготы на проезд на общественном транспорте, а аспиранты - не получают", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума, обращаясь к своему заместителю по транспорту Максиму Ликсутову.

Ликсутов сообщил, что с 1 сентября аспиранты получат такие же льготы на проезд на общественном транспорте, как студенты и ординаторы.

По его словам, с 1 сентября месячный проездной на метро будет стоить для аспирантов 380 рублей вместо нынешних 2075 рублей.

Месячный проездной на наземном пассажирском общественном транспорте с 1 сентября для аспирантов будет стоить 250 рублей вместо нынешних 1080.

Новыми льготами в Москве смогут воспользоваться 50 тыс. человек.

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