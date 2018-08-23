На третью полосу "Шереметьево" выделят еще 785 млн руб

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - На строительство третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Шереметьево" выделят еще 785 млн руб., свидетельствуют материалы системы "СПАРК-Маркетинг".

Такую сумму получит подрядчик строительства ООО "Трансстроймеханизация" (структура "Мостотреста" ) по договору с подведомственным Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". Источником финансирования выступает ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения", с которым ФГУП "АГА(а)" ранее заключила агентское соглашение.

Все работы в рамках договора должны быть выполнены к декабрю 2018 года, указано в закупочной документации.

Решение о создании третьей взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево" было принято в 2009 г. В прошлом году на тот момент министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что дефицит средств на строительство ВПП-3 "Шереметьево" в 2018 г. составляет 7,5 млрд руб. Он отмечал, что в качестве источника рассматриваются средства "Госкорпорации по организации воздушного движения". "Но цель одна - чтобы ВПП была построена и введена в эксплуатацию к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года, поэтому этот дефицит будет ликвидирован", - говорил министр.

Однако к ЧМ-2018 (проходил с 14 июня по 15 июля) полоса так и не была построена. В июне новый глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявлял, что строительство объекта, по расчетам ведомства, завершится до конца текущего года, но "вопрос непростой". "Мы работаем на то, чтобы задача была решена к ноябрю-декабрю. Сейчас предсказать, как разрешится ситуация, довольно сложно: там непростая ситуация с оформлением земельных участков, есть ряд проблем, которые мы сейчас решаем. Но сделаем все возможное, чтобы закончить (стройку - ИФ) в этом году", - говорил министр.