Собянин предложил создать в Москве "народный каршеринг"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин предлагает в качестве эксперимента внедрить в столице систему краткосрочной сдачи в аренду личных автомобилей.

"Мы подумали еще об одном проекте, его можно назвать "народный каршеринг". Во всем мире ведутся проработки идеи, когда сам гражданин может по типу каршеринга сдавать в течение дня свою машину. Вы приехали на работу, у вас машина стоит, например, на платной парковке и съедает ваши денюжки", - сказал Собянин в ходе круглого стола по вопросу транспорта в четверг.

Таким образом, по его словам, владельцы авто вместо затрат на парковку могли бы получить доход.

"Для этого, конечно, нужна специальная платформа. И вашу машину в течение нескольких часов, которые вы указали по радиусу, в котором можно использовать машину, она бы использовалась. Пока нигде в мире такая система еще не носит массового характера, но первые эксперименты проводятся. Мне кажется, в Москве она могла бы быть востребована. Давайте вместе поработаем над этой идеей, возможно, она тоже приживется в Москве", - сказал кандидат на пост мэра Москвы.