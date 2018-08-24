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Москва

Пятикратное превышение уровня сероводорода зафиксировано на юго-востоке Москвы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Измерительное оборудование зафиксировало в ночь на пятницу резкий рост уровня сероводорода в воздухе в московском районе района Печатники, сообщает ГПБУ "Мосэкомониторинг".

По данным наблюдений, содержание сероводорода превысило допустимую норму в 5,11 раза. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это безопасный для здоровья населения уровень.

Предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода в атмосферном воздухе (ПДК м.р.) установлена в России на уровне 0,008 мг/м3. В Печатниках, на улице Гурьянова, ночью было отмечено 0,0409 мг/м3.

Загрязнение воздуха сероводородом фиксируется в Печатниках этим летом не впервые. "Мосэкомониторинг" напоминает, что концентрации сероводорода в воздухе, при которых начинаются обратимые реакции у чувствительных групп населения, значительно выше пороговых значений.

В рекомендациях ВОЗ отмечается, что первые обратимые от воздействия сероводорода последствия (раздражение глаз) могут появиться при концентрации 0,15 мг/м3. Это в 18,75 раз больше, чем порог запаха вредного вещества (0,007 мг/м3).

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