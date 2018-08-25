Участок "желтой" ветки московского метро закрывают на сутки для подключения новых станций

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В связи с работами по подключению нового участка к Солнцевской линии Московского метрополитена с семью станциями в течение субботы не будет движения поездов между станциями "Раменки" и "Шелепиха", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"В течение дня станция "Шелепиха" будет доступна только для поездок по участку Большой Кольцевой линии и пересадок на МЦК, а станция "Парк Победы" будет доступна только для проезда по Арбатско-Покровской линии. В обычном режиме Солнцевская линия возобновит работу 26 августа в 05:30", - уточнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что присоединить новые станции к действующей Солнцевской линии без временной приостановки движения поездов на действующем участке технически невозможно.

На время закрытия станций для пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов "КМ", которые будут следовать между станциями метро "Раменки" и "Кутузовская" с промежуточными остановками у станций "Ломоносовский проспект", "Минская" и "Парк Победы".

Как ожидает, новый участок "желтой" ветки метро откроется для пассажиров в ближайшие дни. На нем построено семь станций: "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Ожидается, что ввод в эксплуатацию новых станций улучшит транспортное обслуживание 600 тыс. москвичей, а жители прилегающих районов сократят время на поездку в центр города до 45 минут.

Кроме того, их открытие позволит снизить нагрузку на ряд станций Сокольнической линии, станции "Киевская" Кольцевой, Филевской и Арбатско-Покровской линий.