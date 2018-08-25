Парк "Остров мечты" в Москве примет первых посетителей осенью 2019 года

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу ознакомился с ходом строительства крупнейшего в мире крытого тематического парка развлечений "Остров мечты", который возводится в столице в Нагатинском затоне.

"Надеюсь, что в следующем году он примет своих первых посетителей", - сказал он.

Собянин отметил, что в Москве создано множество парков, но не хватает большого тематического парка мирового уровня. "В московском регионе проживает около 2 млн детей и подростков, и, конечно, такая площадка несомненно будет востребована. Много было различных проектов, но, к сожалению, ни один из них не состоялся. Сегодня наперегонки строятся два детских парка - один на ВДНХ, другой здесь, в Нагатинской пойме. Причем здесь строится крупнейший в мире крытый тематический детский парк с пропускной способностью около 12 млн человек в год", - сказал мэр.

Он назвал важным расположение будущего парка вдали от центра города вблизи промышленных зон и других территорий, некоторые из которых "остаются в депрессивном состоянии".

"Наличие такой площади создаст новый центр притяжения Москвы, поднимет уровень всех близлежащих районов и их статус, - подчеркнул Собянин. - Это очень важно для полицентрического развития города".

Мэр напомнил, что проект реализуется полностью за счет инвестиционных средств, однако городские власти помогают в создании транспортной доступности. Так, уже открыта станция метро "Технопарк", в следующем году откроется переход с травалатором к парку через проспект Андропова. Идёт стройка набережной, которая соединит набережную через мост с Печатниками.

Кроме того, в район парка развлечений в перспективе придет новая Бирюлевская ветка метро.

В свою очередь член совета директоров ГК "Регионы", которая является застройщиком парка, Амран Муцоев уточнил, что строительные работы в парке планируется завершить в июле 2019 года и в сентябре того же года он примет первых посетителей. "На 60% сейчас закончен ландшафтный парк, в парке закончены монолитные работы. Из 37 аттракционов 20 уже произведены, доставлены и складированы в Москве", - сообщил он.