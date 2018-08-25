Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в субботу оппозиционера Алексея Навального в Москве, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский", - написала она в твиттере.

Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский. За что задержали, не говорят. Телефон отобрали — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.

Причины задержания Навальному не сообщили, добавила пресс-секретарь.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации из других источников.