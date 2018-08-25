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Москва

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве

По ее словам, оппозиционера задержали у подъезда дома без объяснения причин

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве
Алексей Навальный
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в субботу оппозиционера Алексея Навального в Москве, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский", - написала она в твиттере.

Причины задержания Навальному не сообщили, добавила пресс-секретарь.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации из других источников.

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Теги: Москва, Алексей Навальный

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