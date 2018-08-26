Автоавария с участием "скорой помощи" произошла на юго-западе Москвы

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Карета "скорой помощи", в которой находился пациент, опрокинулась после столкновения с легковым автомобилем на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Авария произошла на улице Дмитрия Ульянова. Автомобиль Nissan Juke столкнулся со "скорой помощью". Машина медиков от удара опрокинулась", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в "скорой помощи" находился пациент, которого везли в больницу.

"Мужчину удалось быстро достать из опрокинувшейся машины. Его доставят в госпиталь", - сказал источник.