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Москва

Автоавария с участием "скорой помощи" произошла на юго-западе Москвы

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Карета "скорой помощи", в которой находился пациент, опрокинулась после столкновения с легковым автомобилем на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Авария произошла на улице Дмитрия Ульянова. Автомобиль Nissan Juke столкнулся со "скорой помощью". Машина медиков от удара опрокинулась", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в "скорой помощи" находился пациент, которого везли в больницу.

"Мужчину удалось быстро достать из опрокинувшейся машины. Его доставят в госпиталь", - сказал источник.

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Теги: Россия. Москва

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