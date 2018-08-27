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Москва

При пожаре в "Доме на набережной" в Москве никто не пострадал

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В центре Москвы произошло возгорание на летней веранде, расположенной на 11 этаже "Дома на набережной", пострадавших нет, сообщает в понедельник официальный сайт Главного управления МЧС РФ по Москве.

"В 00 часов 57 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Серафимовича, дом 2, где происходил пожар летней веранды на уровне 11 этажа жилого дома. Площадь пожара составила около 10 кв. метров", - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту пожара и приступили к его тушению.

Отмечается, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули шесть человек. Сведений о пострадавших не поступало.

"Принятыми мерами в 01 час 28 минут пожар был локализован, а в 01 час 33 минуты - ликвидирован", - говорится в сообщении.

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Теги: Россия, Москва

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